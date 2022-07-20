В Крыму 22 июля пройдет День крепости Керчь

Крепостные стены таят в себе множество загадок. Фото: пресс - служба фонда «Археология»

В городе-герое на востоке Крымского полуострова запланировано интересное и необычное мероприятие.

- 22 июля 2022 года состоится празднование Дня Крепости Керчь, приуроченное к 165-летию возведения крепости, - сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, отметив, что возобновляется прерванная пандемией традиция открытого празднования замечательного события.

Ученые напомнили, что в второй половине XIX века, император Александр II решил возвести крепость, чтобы превратить город Керчь и Керченский пролив в непреступную твердыню, чтобы защитить южные рубежи России от недругов.

В День Крепости, который начнется 22 июля в 9 часов утра, можно побывать на экскурсии по территории крепости, принять участие в мастер-классах, стать свидетелями торжественного подъем флага Керченской крепости, познакомится с экспонатами фотовыставки.

В крепости есть что посмотреть - ее стены таят в себе множество загадок!

Но не стоит забывать и о более прозаичных вещах, как например, о кошельке с деньгами, который нужно взять с собой.

- В день проведения акции стоимость входа на экскурсионные маршруты объекта «Керченская Крепость» составит 350 рублей, для жителей Керчи – 100 рублей, детям до 16 лет и льготным категориям граждан – бесплатно, - сообщили в музее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50