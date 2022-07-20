Аксенов пригласил предпринимателей федеральной сети ресторанов быстрого питания в Крым

Федеральная сеть ресторанов быстрого питания может открыться в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из крупных федеральных сетей ресторанов быстрого питания, которая в России недавно открылась, может появиться в Крыму.

- Мы приглашаем: пожалуйста, будем рады. Я лично только приветствую приход в Крым отечественных брендов. Но пока к нам с этим не приходили. Понятно, они сейчас заняты Москвой, Санкт-Петербургом, - сообщил Аксенов в интервью «РБК».

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и введения против нее и полуострова санкций из крупные зарубежные бренды покинули регион. Однако не спешили в республике начинать работу и некоторые российские компании. Начавшая недавно работу в РФ сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» (бывший «Макдоналдс») пока не заявляла о планах прихода в Крым, однако власти региона готовы ее принять.

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