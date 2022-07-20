Власти Крыма окажут всю необходимую поддержку новому движению детей и молодежи

Владимир Путин проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена". Фото: kremlin.ru

Власти Крыма окажут всю необходимую поддержку новому российскому движению детей и молодежи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Сегодня, 20 июля, президент РФ Владимир Путин провел с участниками «Большой перемены» в Международном детском центре «Артек» встречу, в ходе которой было объявлено о создании нового молодежного движения.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, это было символичным событием, которое произошло в Крыму, в легендарном детском лагере - символе счастливого детства.

- Органы власти Крыма готовы оказывать всю необходимую поддержку новому движению на всех уровнях и по всем направлениям. Именно его юным участникам уже в недалеком будущем предстоит стать опорой развития нашей страны, - заявил глава республики.

Также символично, что в конкурсе «Большая перемена» приняли участие дети из ДНР и ЛНР.

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