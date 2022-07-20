Бронь жилья в малых отелях Крыма на август уменьшилась на 47% по сравнению с прошлым годом

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В частном секторе Крыма количество бронирований жилья на август уменьшилось на 47% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

- Меньше всего спрос упал в Ялте (-37%), Феодосии (-38%) и Керчи (-35%), - сообщают аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В среднем сутки проживания в малых отелях в августе обойдутся туристам в 3,7 тысячи рублей. Дешевле всего арендовать квартиру или отель в Николаевке и Саках.

Чаще всего в августе едут отдыхать семейные туристы с детьми (39%) или парами (31%). Часть путешественников (11%) едут в Крым компаниями.

- В Крыму сейчас очень низкие цены на продукты и много доступных для бронирования вариантов проживания. Единственное, только немного смущают военные машины на Крымском мосту, а на остальной территории полуострова обстановка спокойная и безопасная. Море чистое, теплое. В основном туристы едут на машинах или автобусах: билетов на поезда в Крым очень мало в наличии, а аэропорт в Симферополе закрыт, - говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru, которая недавно вернулась из поездки в Крым.

Подавляющее большинство туристов бронируют отели на 8-10 дней и тратят на это от 2,9 до 4,7 тысячи рублей в сутки. 19% отдыхающих снимают в Крыму квартиры, а 8% - квартиры и летние дачи.

Дороже всего будет остановиться в Ялте. Средняя стоимость жилья здесь – 4 744 рубля в сутки, а самая дешевая ночь в августе будет в Николаевке – 2 771 рубль. Отдых со средним ценником – от 3 до 4 тысяч будет в Севастополе, Феодосии, Евпатории, Алуште, Судаке и Алупке.