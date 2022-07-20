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Происшествия20 июля 2022 14:52

Житель Ялты предстанет перед судом за жестокое избиение матери-старушки

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Ялте будут судить 41-летнего местного жителя, который до смерти избил пожилую маму

В Ялте будут судить 41-летнего местного жителя, который до смерти избил пожилую маму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте будут судить 41-летнего местного жителя, который до смерти избил пожилую маму.

- В мае текущего года, находясь у себя в квартире, расположенной в г. Ялта, в которой проживал совместно с престарелой матерью, неоднократно в ходе конфликтов наносил ей руками и ногами удары по голове и туловищу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что лихачом за рулем BMW, который намеренно сбил мужчину в Алуште, оказался 30-летний турист из Москвы. Пострадавший заступился за сына, но поплатился за это жизнью.

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