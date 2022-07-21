В Крыму пропал бритый налысо 50-летний мужчина

Николай Хмельницкий. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на жителя Джанкоя:

- Пропал Хмельницкий Николай Анатольевич, 50 лет (1971 года рождения), город Джанкой, Республика Крым.

Мужчина исчез из поля зрения родный и близких 16 июля 2022.

Приметы пропавшего: 176 сантиметров рост, худощавого телосложения, обрит налысо, голубые глаза. Николай Хмельницкий был одет в коричневую футболку, джинсовые бриджи и черные шлепки.

Если вы видели пропавшего пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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