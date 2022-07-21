Фото: пресс-служба прокуратуры РК

Прокуратура начала проверку после падения автомобиля в яму в Симферополе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Напомним, об инциденте стало известно накануне. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

- Прокуратура РК организовала проверку в связи с сообщениями о падении автомобиля в яму, образовавшуюся на проезжей части по ул. 51-й Армии в г. Симферополе, в связи с проведением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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