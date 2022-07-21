Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе хотят выбрать логотип и слоган города, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Друзья! Все знают, что у Симферополя есть официальный геральдический символ города, используемый на государственной символике и печатях. Но, к сожалению, у Симферополя нет логотипа. Поэтому мы запустили конкурс на лучший логотип (эмблему) города и слоган, - сообщил глава администрации столицы Крыма.

Логотип - индивидуальный образ города, который будет дифференцировать город от других туристических направлений. Поучаствовать в конкурсе может каждый жить Симферополя. Отправить конкурсную работу можно до 8 августа на почту: logotipsimferopolya@yandex.ru.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте администрации крымской столицы.

Ранее сообщалось, в Симферополе открылась выставка, посвященная работам детей из Донбасса. В экспозицию вошли 20 работ.

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