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Общество21 июля 2022 6:18

Крым принял еще 300 детей из Донбасса

Из разместили в детском оздоровительном лагере «Лучистый» в Евпатории
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Еще несколько сотен детей Донбасса приехали в Крым на оздоровительный отдых

Еще несколько сотен детей Донбасса приехали в Крым на оздоровительный отдых

Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым принял еще 300 детей из Донбасса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ребят разместили в детском оздоровительном лагере «Лучистый» в Евпатории. Там они пробудут до 9 августа.

- Программа интересная и насыщенная. Уверен, что Крым оставит у наших юных гостей самые яркие и добрые воспоминания. Будем и дальше помогать братским республикам всем, чем можем, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что а Симферополе открылась выставка, посвященная работам детей из Донбасса. В экспозицию вошли 20 работ.

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