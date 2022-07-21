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Происшествия21 июля 2022 6:53

В Симферополе осудят установщика окон за разбойное нападение на 84-летнюю пенсионерку

Мужчина избил старушку вазой и сбежал, прихватив шесть тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В Симферополе 28-летний уроженец Республики Татарстан обвиняется в разбойном нападении на пожилую женщину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в феврале этого года на улице Набережная имени 60-летия СССР. Обвиняемый проводил ремонтно-монтажные работы по установке металлопластиковых окон в квартире 84-летней пенсионерки.

- Обвиняемый избил потерпевшую вазой, которая находилась в квартире, причинив черепно-мозговую травму. Женщина оказала сопротивлением злоумышленнику, оттолкнув его и несколько раз ударив, после чего выбежала из квартиры. - говорится в сообщении.

Взяв шесть тысяч рублей, мужчины скрылся. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный Симферополя.

Напомним, схожий инцидент произошел в Севастополе. Рецидивист попался на краже украшений стоимостью полмиллиона рублей в доме, где выполнял работы по установке металлопластиковых окон.

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