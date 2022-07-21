Четверг в Крыму будет дождливым Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 21 июля. В ближайшие часы на полуострове местами ожидаются грозовые ливни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе в четверг переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 25-27 градусов.

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