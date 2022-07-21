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Общество21 июля 2022 8:44

Все крымские суды утром 21 июля получили сообщения о минированиях

Здания проверяют силовики
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все суды Крыма утром 21 июля вновь получили сообщения о минировании. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в РК.

- Сотрудников снова эвакуируют для проведения правоохранителями проверки полученной информации, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, это уже восьмая волна сообщений о минированиях с февраля текущего года. Семь предыдущих оказались ложными и дестабилизировали работу судебных органов.

Ранее крымские суды получали сообщения о минировании 19 июля, всех сотрудников эвакуировали. Информация о взрывных устройствах оказалась ложной.