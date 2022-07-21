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Происшествия21 июля 2022 8:55

В Судаке суд арестовал недвижимость мужчины из-за долга по алиментам в 430 тысяч рублей

Не желая терять земельный участок, нарушитель погасил задолженность
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Судебные приставы в Судаке взыскали 430 тысяч рублей по алиментам

Судебные приставы в Судаке взыскали 430 тысяч рублей по алиментам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Судаке суд арестовал земельный участок мужчины из-за задолженности по алиментам в 430 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста земельного участка, принадлежащего должнику К. на праве собственности. Также судебный пристав-исполнитель направил заявление в суд об обращении взыскания на арестованный земельный участок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Крым.

Не желая терять недвижимое имущество, нарушитель погасил задолженность по алиментам в полном объеме до судебного процесса.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе нерадивый отец задолжал 125 тысяч рублей по алиментам, а от приставов его «прятала» мать.

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