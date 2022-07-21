В Крыму и Севастополе выявили 77 новых случаев COVID-19 21 июля

В республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 21 июля на территории Республики Крым выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, 184 612 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 224 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, выздоровевших за весь период - 177 345, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, 85 326 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 8 пациентов. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 25 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе умер один человек в возрасте 81 года.

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