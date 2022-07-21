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Общество21 июля 2022 12:32

Шесть улиц Симферополя на несколько часов остались без воды

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько улиц и переулков Симферополя на несколько часов остались без воды из-за технических работ, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 17.00 (ориентировочно) краны будут сухими на улицах Залесская (частично), 60 лет Октября (частично) и Аральская (частично). Осуществляется технологический сброс воды по улице 60 лет Октября, 18.

До 18.00 воды не будет на улицах Чонгарская, Свободная, Общественная, а также на прилегающих улицах и переулках. По улице Репина проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что часть Крыма осталась без воды 21 июля. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами.

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