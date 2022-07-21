Шесть улиц Симферополя на несколько часов остались без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько улиц и переулков Симферополя на несколько часов остались без воды из-за технических работ, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 17.00 (ориентировочно) краны будут сухими на улицах Залесская (частично), 60 лет Октября (частично) и Аральская (частично). Осуществляется технологический сброс воды по улице 60 лет Октября, 18.

До 18.00 воды не будет на улицах Чонгарская, Свободная, Общественная, а также на прилегающих улицах и переулках. По улице Репина проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что часть Крыма осталась без воды 21 июля. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами.

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