Полиция Севастополя завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным Фото: Иван ВИСЛОВ

В Севастополе будут судить мужчину, до смерти избившего щенка таксы, сообщили в МВД города-героя.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что его питомец попортил ему одежду. Выместив злость на 9-месячном хвостатом, мужчина нацепил на него поводок и полуживого поволок в ближайший пивной магазин. Свидетелем происходящего стал 29-летний парень, мимо которого жестокий хозяин проволок еле дышащее животное.

- Неравнодушный горожанин отвез щенка в ветеринарную клинику, но несмотря на оказанную помощь, собака спустя некоторое время погибла от причиненных ей травм, - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Хозяина погибшего щенка ждет суд за жестокое обращение с животными. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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