Эногастрономия, иммерсивные променады и арт-перформансы в Винном парке

Фото: Mriya Resort & SPA

Винный парк на территории курорта Mriya Resort & SPA радует гостей вечеринками на закате с арт-перформансами, музыкальным сопровождением, специальным меню от шеф-повара и подборкой лучших вин от сомелье. 30 июля состоится самая красивая вечеринка лета «Sunset vibes», а 3 и 20 августа гостей ждут новые иммерсивные форматы гастроразвлечений.

30 июля на кровле Винного парка состоится вечеринка «Sunset vibes» на высоте 6 метров под лучами уходящего солнца. В программе мероприятия: выступление Jazz Police Band, специальный Dj-сет от Anamore и Ольги Швец, гриль-меню от шеф-повара, лучшие вина от сомелье и незабываемые эмоции. Дресс-код мероприятия - одежда белого, золотого или серебристого цвета. На закате гостей ждет живой вокал музыканта и композитора Sasha Naiman.

Кульминацией вечера станет световой арт-перформанс. «Sunset vibes» станет грандиозным продолжением вечеринок «WINEPARK sunset», где каждую субботу гости на закате могут насладиться незабываемым панорамным видом на море и виноградники в компании друзей и близких. 3 августа в Винном парке пройдет иммерсивный променад-дегустация «Легенда о песне».

Мероприятие получило награду «Пальмовая ветвь» за создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России. Уникальный и новый для Крыма формат сочетает в себе театр, иммерсии и дегустации. На входе гостям выдадут наушники, а голос автора станет проводником сквозь время и пространство. Парк наполнится оживающими образами, вовлекая в таинственную историю любви. Вместе с храбрым юношей гости отправятся на границу миров, чтобы спасти его возлюбленную от древнего обряда. Помимо иммерсивного променада гости попробуют крымские вина с деликатесами: устрицы с винным соусом, подкопченный ростбиф с инжиром, коллекцию сыров Винного парка, страчателлу с ягодами.

20 августа Винный парк представит театральную постановку «Отражения». Зрителей ждут величественные своды Винного парка, вовлекающая игра актеров и технологии, которые еще не видели. Гости станут участниками спектакля о поиске смысла, откровении и свободе. Театрализованная постановка развернется на 11 локациях, где артисты раскроют историю в ярких визуальных образах. Променад дополнят напитки и закуски от шеф- повара. Эногастрономия - одна из визитных карточек представления. Участники смогут изучить процесс грамотного подбора вина к определенному блюду.

Вечеринка «Sunset vibes»:

Дата и время: 30 июля, 18:00-23:00

Возрастной ценз: 18+

Входной билет - 1000 руб.

Вечеринка «WINEPARK sunset»:

Время проведения: каждую субботу, 19:00-23:00