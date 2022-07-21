Два легкоатлета из Крыма завоевали медали первенства России

Фото: msport.rk.gov.ru

Крымские спортсмены Евгений Брюшенко (город Саки) и Александр Мурыгин (город Симферополь) завоевали две награды на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Соревнования прошли в Казани на стадионе «Центральный». Борьба за медали развернулась в секторе для метания копья.

- Крымские легкоатлеты завоевали две медали - золотую и бронзовую, а так же установили личные рекорды, - приводит Крымская газета сообщение пресс-службы Минспорта РК.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50