До конца года в Симферополе откроют три новых детсада

Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ткущем году в Симферополе запланировано открытие трех новых дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщил глава местной администрации города Михаил Афанасьев в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым.
По его словам, своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан.
- Уменьшить очередь позволит открытие трех новых детсадов, которые мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, - сообщил Афанасьев.
Напомним, в настоящее время еще одни детсад на 260 мест строят в Судке. На работы было выделено 163 миллиона рублей. Объект должен быть готов к концу 2023 года
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