Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 14:00

До конца года в Симферополе откроют три новых детсада

Очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан

Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ткущем году в Симферополе запланировано открытие трех новых дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщил глава местной администрации города Михаил Афанасьев в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым.

По его словам, своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан.

- Уменьшить очередь позволит открытие трех новых детсадов, которые мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, - сообщил Афанасьев.

Напомним, в настоящее время еще одни детсад на 260 мест строят в Судке. На работы было выделено 163 миллиона рублей. Объект должен быть готов к концу 2023 года

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50