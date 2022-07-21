До конца года в Симферополе откроют три новых детсада

Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ткущем году в Симферополе запланировано открытие трех новых дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщил глава местной администрации города Михаил Афанасьев в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым.

По его словам, своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан.

- Уменьшить очередь позволит открытие трех новых детсадов, которые мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, - сообщил Афанасьев.

Напомним, в настоящее время еще одни детсад на 260 мест строят в Судке. На работы было выделено 163 миллиона рублей. Объект должен быть готов к концу 2023 года

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