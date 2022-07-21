В Глебовское газохранилище Крыма дополнительно закачают газ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Глебовское газохранилище Крыма дополнительно закачают газ после прекращения добычи «Черноморнефтегазом». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

- Что касается Крыма, после прекращения добычи газа «Черноморнефтегазом» необходимо восполнить объем. Решения приняты: по закачке дополнительного газа в Глебовское газохранилище, для того чтобы больше активного газа было для покрытия пиков и поставок по системе Краснодара в Крым, - рассказал Шульгинов.

Напомним, 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Это создало угрозу экологической катастрофы в Черном море. Предприятие «Черноморнефтегаз» было национализировано властями Крыма в марте 2014 года. До 17 марта оно принадлежало «Нафтогазу Украины». Предприятие добывает нефть и газ на территории полуострова, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Большая часть буровых установок находится в акватории Черного моря.

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