В Севастополе будут судить студента за взятку преподавателю

Студент был не единственным, кто предлагал взятки преподавателю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе студент одного из вузов попался на даче взятки. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, произошло все в декабре прошлого года. Третьекурсник, чтобы закрыть экзаменационные долги, передал 30 тысяч рублей 53-летней преподавательнице, которые в дальнейшем получил заведующий кафедрой.

Задержали 21-летнего парня сотрудники полиции вместе с оперативниками ФСБ. В отношении студента завели уголовное дело по статье «Дача взятки».

Стоит отметить, что 41-летний завкафедры уже был задержан весной 2022 года. Как добавили в пресс-службе следственного комитета по Крыму и Севастополю, в отношении него и его сотрудницы уже возбуждены уголовные дела по факту неоднократного получения взяток.