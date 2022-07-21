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Происшествия21 июля 2022 14:32

В Севастополе будут судить студента за взятку преподавателю

Молодой человек закрыл экзаменационные долги за 30 тысяч рублей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Студент был не единственным, кто предлагал взятки преподавателю

Студент был не единственным, кто предлагал взятки преподавателю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе студент одного из вузов попался на даче взятки. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, произошло все в декабре прошлого года. Третьекурсник, чтобы закрыть экзаменационные долги, передал 30 тысяч рублей 53-летней преподавательнице, которые в дальнейшем получил заведующий кафедрой.

Задержали 21-летнего парня сотрудники полиции вместе с оперативниками ФСБ. В отношении студента завели уголовное дело по статье «Дача взятки».

Стоит отметить, что 41-летний завкафедры уже был задержан весной 2022 года. Как добавили в пресс-службе следственного комитета по Крыму и Севастополю, в отношении него и его сотрудницы уже возбуждены уголовные дела по факту неоднократного получения взяток.