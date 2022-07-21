Штат администрации Евпатории планируют сформировать за неделю

Администрация Евпатории. Фото: yandex.ru/maps

Штат администрации Евпатории планируют сформировать в течение недели.

- В течение одной недели – до следующего четверга – весь состав администрации Евпатории должен быть сформирован в полном объеме. Тем заместителям главы администрации, к кому были претензии по выполнению работы, нужно предложить искать другое место, - заявил глава РК Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Евпатории.

Кроме того, Сергей Аксенов дал поручения главам крымских городов ежемесячно отчитываться о своей работе. Система отчетности по конкретным поручениям будет разработана до понедельника, 25 июня. Тем, кто не будет исполнять поручения, будут предложены меры вплоть до увольнения.