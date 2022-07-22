Погода на 22 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

У берегов Алушты море прогрелось до плюс 22 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохраняется и высокая пожарная опасность.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 7-12 м/с., тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+27°, западный ветер 3-12 м/с. Малооблачно, гроза.
В Евпатории +20…+27°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Малооблачно.
В Керчи +15…+26 °, северо-западный ветер 5-9 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
В Феодосии +21 …+26°, западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +22…+24°, северо-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +16…+27°, скорость северо-западного ветра 7-9 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +19 …+27°, скорость северо-западного ветра 4-11 м/с. Малооблачно.
Вода в Черном море прогрелась до +21 …+24°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50