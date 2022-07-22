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Общество22 июля 2022 5:26

В Севастополе изменили график работы музея-заповедника Херсонеса Таврического

Поправки носят временные характер
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Херсонес Таврический.

Херсонес Таврический.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Режим работы всемирно известного музея под открытым небом Херсонеса Таврического, который находится в Севастополе, чуть подкорректировали.

- Уважаемые жители и гости города, обращаем ваше внимание на временные изменения в режиме работы музея-заповедника, - такое сообщение разместила в соцсети пресс-служба ФГБУУ «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», объяснив, что были вынуждены внести корректировки из-за значимых культурно-массовых мероприятий, которые пройдут на исторической территории.

Изменения графика работы. Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Изменения графика работы. Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

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