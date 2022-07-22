В Севастополе изменили график работы музея-заповедника Херсонеса Таврического

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Режим работы всемирно известного музея под открытым небом Херсонеса Таврического, который находится в Севастополе, чуть подкорректировали.

- Уважаемые жители и гости города, обращаем ваше внимание на временные изменения в режиме работы музея-заповедника, - такое сообщение разместила в соцсети пресс-служба ФГБУУ «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», объяснив, что были вынуждены внести корректировки из-за значимых культурно-массовых мероприятий, которые пройдут на исторической территории.

Изменения графика работы. Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50