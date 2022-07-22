Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 5:45

В Симферополе на Дмитрия Ульянова открыли новую детскую площадку

До конца года в городе появятся еще 24 игровые зоны
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе открыли новую детскую площадку на улице Дмитрия Ульянова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Средства на установку объекта были выделены из городского бюджета. По планам, до конца 2022 года в столичном городе появится 24 детские площадки.

- Одной из наиболее важных потребностей ребенка являются игры, в том числе подвижные, а также общение со сверстниками в процессе игры. Такие объекты необходимы городу. Уверен, что установленная детская площадка будет радовать горожан и приносить пользу, - сообщил глава горадминистрации Михаил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что в ткущем году в Симферополе запланировано открытие трех новых дошкольных образовательных учреждений. Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50