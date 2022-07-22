В Симферополе на Дмитрия Ульянова открыли новую детскую площадку

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе открыли новую детскую площадку на улице Дмитрия Ульянова, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Средства на установку объекта были выделены из городского бюджета. По планам, до конца 2022 года в столичном городе появится 24 детские площадки.

- Одной из наиболее важных потребностей ребенка являются игры, в том числе подвижные, а также общение со сверстниками в процессе игры. Такие объекты необходимы городу. Уверен, что установленная детская площадка будет радовать горожан и приносить пользу, - сообщил глава горадминистрации Михаил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что в ткущем году в Симферополе запланировано открытие трех новых дошкольных образовательных учреждений. Своей очереди на поступление в детсад ожидают 700 маленьких крымчан.

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