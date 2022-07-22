Суд вынес приговор севастопольцу, убившему жену и вывезшему ее тело на пустырь

Житель Севастополя признан судом виновным в убийстве супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 36-летнему севастопольцу, который убил свою супругу и вывез ее тело на пустырь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- В ночь на 20 декабря 2020 года между подсудимым и его супругой в их частном доме произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил жену. Чтобы скрыть следы преступления, он погрузил тело в багажник автомобиля, вывез его в район пустыря близ Монастырского шоссе, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

На следующий день родственники погибшей заявили в полицию о пропаже женщины. У следователей были основания полагать, что с крымчанкой случилась беда. В поисках пропавшей активно принимали участие сотрудники отряда «Лиза Алерт Крым».

В ходе следствия были выявлены факты, доказывающие причастность к убийству женщины ее мужа. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину осудили на девять лет колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год.

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