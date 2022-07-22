Константин Скорупский официально стал министром здравоохранения Крыма

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Константин Скорупский стал официально министром здравоохранения Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

- Назначить Константина Викторовича Скорупского на государственную должность Республики Крым - министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым, - сказано в тексте документа.

С 22 октября 2021 Скорупский был врио министра здравоохранения РК в должности первого заместителя главы ведомства.

- Продолжу прикладывать максимум усилий для развития отрасли регионального здравоохранения. Наша совместная работа направлена на сохранение жизни и здоровья крымчан, повышение доступности и качества медицинской помощи, - написал Скорупский на своей странице «Вконтакте», поблагодарив главу Крыма за оказанное доверие.

Ранее сообщалось, что в Ялте уволен руководитель МБУ «Зеленстрой» Вячеслав Голуб. Его место занял депутат Александр Григориади - депутат и председатель постоянного комитета по вопросам развития курорта, здравоохранения, экологии и охране окружающей среды городского округа.

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