Суд вынес приговор крымчанину, который поджег шифоньер своей любовницы

Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к уголовной ответственности неоднократно судимого жителя Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор ранее судимому жителю Бахчисарайского района, который поджег шифоньер с одеждой своей любовницы и угнал мотоцикл.

Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, январским днем этого года 39-летний мужчина поругался со совей подругой и, уходя, бросил тлеющий окурок сигареты в куртку, висевшую в шкафу.

- В результате произошло возгорание, вследствие чего приведены в негодность обувь и верхняя одежда потерпевшей на общую сумму 35 500 рублей, - говориться в сообщении.

Кроме того, в марте этого же года мужчина угнал оставленный без присмотра мотоцикл местного жителя. Оба преступления крымчанин совершил в состоянии алкогольного опьянения. Следующие два года и два месяца он проведет в исправительной колонии общего режима.

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