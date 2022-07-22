Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В Севастополе неизвестные повредили якорную цепь у памятника Адмиралу П.С. Нахимову, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

- Сегодня в 10.00 в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступила информация о том, что на центральной городской площади поврежден фрагмент якорной цепи, расположенной у подножия памятника Адмиралу Нахимову, - говорится в сообщении.

В настоящее время силовики опрашивают очевидцев, изъяты записи с камер видеонаблюдения с целью их изучения.

Ранее сообщалось, что симферополец получил срок в колонии за «раскопки» на братской могиле жертв войны. Мужчина повредил культурный памятник в поисках ценных предметов.

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