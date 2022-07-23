Погода на 23 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

В Крыму пик купального сезона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохраняется и высокая пожарная опасность.

- В выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, +27 +29.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, юго-западный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+28°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Керчи +21…+25 °, северо-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +21 …+27°, юго-западный ветер 2-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22…+25°, западный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+27°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+27°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+23°.

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