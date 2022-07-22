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Происшествия22 июля 2022 13:49

В Крыму задержан житель поселка Зуя за призывы к насилию против южан

Экстремистские материалы мужчина распространял в соцсети
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму задержан 33-летний житель поселка Зуя за призывы к насилию против группы лиц, выделяемой по признаку национальности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Задержан интернет-пользователь, причастный к публичным призывам осуществления экстремистской деятельности, выразившимся в совершении насильственных действий, направленных против лиц <...> проживающих на территории Южного Кавказа, - говорится в сообщении.

В ходе изучения опубликованной в Интернете информации силовики выявили пропаганду символики, запрещенной федеральными законами. Мужчину привлекли к администритивной ответственности.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Крыму задержала петербуржца, ехавшего участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Мужчина планировал пересечь границу с Россией и присоединиться к украинским нацбатам.

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