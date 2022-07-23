В Крыму бесследно исчез 33-летний житель Севастополя

Игорь Тиханов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Севастополя.

- Тиханов Игорь Валерьевич, 33 года (1989 год рождения), город Севастополь, - сообщили волонтеры, отметив, что уже почти месяц, с 28 июня 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 184 сантиметров рост, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

К сожалению, близки не знают в чем был одет Игорь Тиханов.

Если вы видели пропавшего пожалуйста, то будьте добры, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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