Каннский фестиваль на Южном берегу Крыма в самом разгаре

Канна. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Лето превращает Крым в цветущий полуостров. Весенние тюльпаны и подснежники сменяют более теплолюбивые растения - розы, ирисы, лилейники и водяные кувшинки. В июле раскрывают свои бутоны амбициозные канны.

Красивый и эффектный цветок. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Канна выглядит удивительно эффектно и гармонично, благодаря чему входит в число декоративных растений, традиционно используемых в озеленении, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Здесь в Большой Ялте в самом разгаре 58-я выставка садовой канны. Гости и жители Крымского полуострова могут увидеть и оценить свыше 50 видов сортов и гибридных форм зарубежной селекции сада. Каннский фестиваль на крымский лад занимает почти тысячу квадратных метров!

Ярко-огненное растение. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Но есть и нотка печали, ведь канны - это огненный мост между летом и осенью, а значит уже близится прекрасная пора, очей очарование.

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