Крымские пожарные в противогазах и касках сыграли в футбол

Турнир по пожарному футболу прошел в Керчи. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

В Керчи прошли соревнования по пожарному футболу.

- Этот молодой вид спорта, который набирает популярность среди пожарных. Его цель помочь в подготовке личного состава в профессиональной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым

В составе команды вратарь, четыре игрока и два запасных. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

Правила игры, как в мини-футболе: два тайма по 10 минут; команда - вратарь, четыре игрока и два запасных. Но вот одеты спортсмены очень специфично.

- Экипировка пожарного футболиста: боевка, каска, подкасник, перчатки, пожарный пояс с карабином и дыхательный аппарат со сжатым воздухом, - объяснили в ведомстве.

Попробуй погоняй мяч в такой одежке, которая смахивает на скафандр космонавта. Но в космосе нет земного притяжения, а на Земле оно действует по полной программе.

В итоге «золото» досталось Феодосийскому местному пожарно-спасательному гарнизону, «серебро» у Керченского, а «бронза» - Ялтинскому.

Участники и болельщики сделали фото на память. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

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