Погода на 24 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градусов

Вода в Черном море у берегов Евпатории всего +17°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 июля на Крымском полуострове в силе и штормовое предупреждение, и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 29...31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+29°, западный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+25 °, северо-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Феодосии +21 …+27°, северо-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +22…+25°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+31°, скорость северо-западного ветра 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +21 …+29°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море у берегов Евпатории всего +17°, а на ЮБК прогрелась до +23°.

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