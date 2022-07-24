Специалист крымского минздрава рассказала, как оказать первую помощь при судорогах

Если врач еще не приехал, что защитить пациента от предметов, о которые он может пораниться. Фото: Архив "КП"

Летом, когда опасность возникновения судорог, особенно велика, главный внештатный специалист минздрава РК по первой помощи Леся Фролова рассказала, как правильно помочь человеку во время судороги.

По словам медика, приступ может начаться при переходе дороги, на лестнице, в холодной воде или в любом другом месте, поэтому при возникновении судороги нужно сохранять спокойствие и не паниковать.

- Во-первых, необходимо засечь время начала судорог – это поможет медикам в постановке диагноза и оказании помощи. Во-вторых, вызвать скорую медицинскую помощь. Не следует перемещать пострадавшего, за исключением случаев крайней необходимости - например, если судороги начались в воде, на проезжей части, - отметила Фролова.

Если врач еще не приехал, что защитить пациента от предметов, о которые он может пораниться. Под голову можно постелить что-то мягкое, например, сумку или одежду. А если изо рта начнет выделяться пена, пострадавшего лучше повернуть на бок.

- Не следует пытаться разжать зубы и засовывать в рот твердые предметы – это может быть очень опасно и ухудшит состояние пострадавшего. Мнение, что во время судорог западает язык – ошибочно. При припадке сокращаются все мышцы, в том числе и язык, а напряженный язык не западает.

Специалист также добавила, что попытка разжать зубы пациенту может закончиться травмой полости рта и даже повреждением зубов и кровотечением.