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Общество24 июля 2022 8:38

На отдых в евпаторийском детском лагере приехали школьники из Ямала

Место отдыха посетил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Школьники с пятого по восьмой классы получили бесплатные путевки в лагерь

Школьники с пятого по восьмой классы получили бесплатные путевки в лагерь

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Оздоровительный детский лагерь «Smart Camp» в Евпатории принял 481 ребенка с Ямала. На открытие смены приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он положительно оценил условия в лагере и похвалил внимательное отношение в ребятам вожатых.

- Отдельно хочу отметить вожатых. Идейные – это про них, берут отпуска, чтобы поработать летом с нашими детьми. Понимаю, за что их так любит ребятня. Содружество вожатых Ямала – лучшие в стране. Благодаря им каждый день в лагере полон полезными активностями и интересными событиями. Уверен, домой юные северяне вернутся с таким зарядом энергии и позитива, которого хватит до следующего лета!, – написал Артюхов у себя в соцсетях.

Напомним, ранее школьники с пятого по восьмой классы получили бесплатные путевки в лагерь. Данную возможность предоставила федеральная программа «Дети Арктики».