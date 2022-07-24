На отдых в евпаторийском детском лагере приехали школьники из Ямала

Школьники с пятого по восьмой классы получили бесплатные путевки в лагерь Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Оздоровительный детский лагерь «Smart Camp» в Евпатории принял 481 ребенка с Ямала. На открытие смены приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он положительно оценил условия в лагере и похвалил внимательное отношение в ребятам вожатых.

- Отдельно хочу отметить вожатых. Идейные – это про них, берут отпуска, чтобы поработать летом с нашими детьми. Понимаю, за что их так любит ребятня. Содружество вожатых Ямала – лучшие в стране. Благодаря им каждый день в лагере полон полезными активностями и интересными событиями. Уверен, домой юные северяне вернутся с таким зарядом энергии и позитива, которого хватит до следующего лета!, – написал Артюхов у себя в соцсетях.

Напомним, ранее школьники с пятого по восьмой классы получили бесплатные путевки в лагерь. Данную возможность предоставила федеральная программа «Дети Арктики».