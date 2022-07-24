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Общество24 июля 2022 10:17

В воскресенье в Крыму столбики термометра поднимутся до 31 градуса жары

Жарко будет по всей территории полуострова
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В крымской столице весь день ожидается переменная облачность

В крымской столице весь день ожидается переменная облачность

Фото: Александра Тимощенко

В воскресенье по всей территории полуострова синоптики обещают по-настоящему июльскую жару, сообщили в республиканском гидрометцентре.

- В воскресенье и понедельник область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22 градусов; днем +26…31, в горах +18…23, - отметили синоптики.

В крымской столице весь день ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +15, а днем вновь поднимется до +29...31.