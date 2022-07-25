Погода на 25 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохранится и высокая пожарная опасность.

- Из-за холодного атмосферного фронта местами ожидаются сильные ливни, не исключены град, гроза, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Днем северо-западный ветер до 14 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, юго-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Евпатории +22…+26°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Керчи +23…+26 °, северо-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Феодосии +22 …+25°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +23…+24°, западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Джанкое +21…+27°, скорость юго-западного ветра 5-7 м/с. Облачно, дождь, гроза.

В Армянске +22 …+25°, скорость западного ветра 7-10 м/с. Облачно, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море всего +19 …+24°.

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