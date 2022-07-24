В Симферополе 25 июля отключат свет на 9 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

25 июля отдельные микрорайоны Симферополя останутся без электричества. Из-за ремонтных работ свет частично отключат на 9 улицах и 1 проспекте. Электричество пропадет с 8.00 до 17.00.

Важно, чтобы чтобы в график отключения света не внесла свои коррективы матушка-природа, потому что синоптики объявили штормовое предупреждение, а ненастье может повредить электросети.

Где в Симферополе отключат электричество:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243

- улицы Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50