Ялта вошла в топ-10 популярных городов для ведения здорового образа жизни

В Ялте много мест для активного отдыха на свежем воздухе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Столица Южного берега Крыма привлекает к себе внимание любителей спорта и правильного питания. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проведя опрос среди пользователей социальных сетей, выявляя, в каких городах страны проще всего вести здоровый образ жизни.
- В тройку самых лучших городов, где больше всего натуральных фруктов, долгих прогулок на свежем воздухе и мест для активного отдыха, вошли Сочи (32 %), Ялта (29 %) и Краснодар (12 %), - сообщили аналитики.
Город счастья имеет все козыри на руках - Черное море, комфортный климат, фрукты и овощи, которые выращивают на Крымском полуострове или за его пределами.
Топ-10 популярных городов Росси для ведения ЗОЖа (в процентах от принявших в опросе):
- Сочи, 32
- Ялта, 29
- Краснодар, 12
- Санкт-Петербург, 6
- Москва, 6
- Казань, 4
- Нижний Новгород, 4
- Владивосток, 4
- Ростов-на-Дону, 1
- Саратов, 1
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