Ялта вошла в топ-10 популярных городов для ведения здорового образа жизни

В Ялте много мест для активного отдыха на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столица Южного берега Крыма привлекает к себе внимание любителей спорта и правильного питания. Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проведя опрос среди пользователей социальных сетей, выявляя, в каких городах страны проще всего вести здоровый образ жизни.

- В тройку самых лучших городов, где больше всего натуральных фруктов, долгих прогулок на свежем воздухе и мест для активного отдыха, вошли Сочи (32 %), Ялта (29 %) и Краснодар (12 %), - сообщили аналитики.

Город счастья имеет все козыри на руках - Черное море, комфортный климат, фрукты и овощи, которые выращивают на Крымском полуострове или за его пределами.

Топ-10 популярных городов Росси для ведения ЗОЖа (в процентах от принявших в опросе):

- Сочи, 32

- Ялта, 29

- Краснодар, 12

- Санкт-Петербург, 6

- Москва, 6

- Казань, 4

- Нижний Новгород, 4

- Владивосток, 4

- Ростов-на-Дону, 1

- Саратов, 1

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