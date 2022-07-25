Почти шесть тысяч симферопольских первоклашек пойдут в школы в этом году

В школы Симферополя 1 сентября пойдут почти шесть тысяч первоклассников Фото: Олег ЗОЛОТО

Около шести тысяч первоклассников пойдут в школы Симферополя в этом учебном году. В настоящее время учреждения полным ходом готовятся к началу занятий, в некоторых проводится капремонт.

- Мы прогнозируем, что в первые классы пойдут 5 900 детей. Всего с учетом всех классов ожидается 49 560 обучающихся. Пока это прогнозная цифра, - цитирует РИА Новости Крым замглавы администрации крымской столицы, начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.

Ранее сообщалось, что в школе Симферополя троечникам закрыли «доступ» в 10-й класс. Руководство учебного заведения не согласовало нововведения с Родительским советом.

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