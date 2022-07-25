В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни

Начало недели в Крыму выдастся дождливым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие два дня на Крымский полуостров обрушатся грозовые дожди, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ранее «КП»-Крым писала, когда море в Крыму прогреется до комфортных температур. На прошедшей неделе Черное море сильно остыло из-за холодного течения.

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