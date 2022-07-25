На поезда в Крым в продажу добавили почти 10 тысяч дополнительных билетов

В продажу поступили дополнительные билеты в купейные вагоны. Фото: "Гранд Сервис Экспресс".

На поезда в Крым в продажу добавили около 10 тысяч дополнительных билетов. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». По информации перевозчика, в продажу поступили билеты в купейные вагоны двухэтажного поезда сообщением Москва – Феодосия на определенные даты июля, августа и сентября.

- Билеты в купейные вагоны появились на даты: 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября отправлением из Москвы. На даты: 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 сентября отправлением из Феодосии,- говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №163/164 курсирует по маршруту Москва – Феодосия с периодичностью один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162.

Состав отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10. Из Феодосии поезд уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.

Напомним, 22 июля Росавиация в 25-тый раз продлила ограничения на полеты в Крым. Аэропорт «Симферополь» будет закрыт как минимум до 30 июля.

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