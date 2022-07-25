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Общество25 июля 2022 8:16

Часть Симферополя осталась без воды 25 июля

Проводятся ремонтные работы на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды из-за ремонтных работ на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими в микрорайоне «Ак-Мечеть» (улица Амет-Хана Султана, улица Адуль Тейфук, улица Кемаль Якуб, улица Озенбаш, улица Умют, улица Сахарова, улица Пихтовая, улица Акъташ, улица Девлет- Гирея, улица Фенерли, улица Кокулы, улица Миндальная, улица Хвойная, а также прилегающие улицы и переулки).

Также до 18.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Николаевская, улица Трудовая, улица Северная, улица Парниковая, улица Сотовая, улица Счастливая, улица Сергея Лазо (частично), улица Панфиловцев (частично), Кечкеметская (частично), улица Сельвинского (частично).

Ранее сообщалось, что в Симферополе 25 июля отключат свет на 9 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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