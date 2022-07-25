Часть Симферополя осталась без воды 25 июля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды из-за ремонтных работ на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими в микрорайоне «Ак-Мечеть» (улица Амет-Хана Султана, улица Адуль Тейфук, улица Кемаль Якуб, улица Озенбаш, улица Умют, улица Сахарова, улица Пихтовая, улица Акъташ, улица Девлет- Гирея, улица Фенерли, улица Кокулы, улица Миндальная, улица Хвойная, а также прилегающие улицы и переулки).

Также до 18.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Николаевская, улица Трудовая, улица Северная, улица Парниковая, улица Сотовая, улица Счастливая, улица Сергея Лазо (частично), улица Панфиловцев (частично), Кечкеметская (частично), улица Сельвинского (частично).

Ранее сообщалось, что в Симферополе 25 июля отключат свет на 9 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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