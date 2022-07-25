Суд вынес приговор экс-работнице Крымской ГГРЭС за кражу лечебных грязей

Женщина передавала грязи предпринимателю, который продавал косметику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор бывшей работнице «Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции» за кражу лечебных грязей из Сакского озера на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Женщина передала в обход бухгалтерского учета предпринимателю более 5,6 тысячи штук готовой продукции.

- Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, совершенная в особо крупном размере). Вину в инкриминируемом преступлении женщина не признала, - говорится в сообщении.

Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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