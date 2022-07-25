ОАЭ и Дубай стали одним из самых популярных направлений для покупки недвижимости среди россиян

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ОАЭ и конкретно Дубай стали одним из самых популярных направлений для покупки недвижимости среди россиян и СНГ.

О предпочтениях наших соотечественников и о том, что они чаще покупают, рассказали специалисты агентства Ax Capital: старший менеджер отдела продаж Дмитрий Золотко и старший консультант Арам Григорян.

Актуальные предпочтения покупателей недвижимости из России и СНГ

Есть несколько предпочтительных категорий недвижимости, на которую наши соотечественники чаще всего обращают внимание:

В первую очередь это готовые инвестиционные проекты – квартиры для перепродажи или сдачи в аренду. Чаще их покупают на первой или второй линии моря.

Востребовано жилье в бизнес-локациях вроде Downtown, Business Bay, Jumeirah Lakes Towers. Его чаще покупают для сдачи в аренду бизнесменам и сотрудникам компаний, работающим в центре. Недвижимость в Port de La Mer также пользуется большим спросом.

Строящаяся недвижимость с гарантированной прибылью от перепродажи до 20-30%.

Есть категория людей, которые покупают жилье в элитных комьюнити закрытого типа рядом с пляжем – исключительно для личного пользования.

Какую недвижимость выбирают для сдачи в аренду

Для сдачи в аренду покупатели склонны выбирать студии или квартиры с одной спальней. Если объект подбирается для личного пользования, чаще всего запрашивают объекты с высокими потолками (минимум 3 м) и панорамными окнами. В отделке популярностью пользуется мрамор и другие отделочные материалы.

Что изменилось в предпочтениях россиян

Специалисты рынка сообщают, что глобальных изменений не наблюдается, кроме пары аспектов. Многие хотят получить резидентскую визу и на ее основании открыть счет в местном банке. Поэтому покупатели выбирают варианты от 750 тыс. AED (204 тыс. $; 1,3 млн ¥), чтобы оформить вид на жительство.

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