В баре «Айвазовский» в честь дня рождения художника создадут специальный коктейль

Фото: Mriya Resort & SPA

29 июля в ресторане «Черное Море» и культурном баре «Айвазовский» отпразднуют день рождения художника Ивана Айвазовского. В программе: живая музыка, welcome-зона, розыгрыш ценных призов от партнеров и ресторана, фотозона, фотограф и специальный коктейль с пряными нотами, разработанный для этого мероприятия.

Творчество Ивана Айвазовского вдохновило на создание культурного бара с 12 концептуальными коктейлями, каждый из которых посвящен определенной картине художника. Весь вечер гости будут чествовать Айвазовского, поднимать тосты за его талант и возможность вдохновляться его творчеством.

Бар «Айвазовский» – сердце обновленного ресторана «Черное море» с активной барной стойкой в центре и уникальной коктейльной картой. Каждый коктейль - маленькое произведение искусства, интерпретация на тему знаменитых полотен художника, где прочитываются настроение и цветовые палитры картин.

Познакомиться с коктейлями можно в баре «Айвазовский», который находится по адресу:

Набережная им. Ленина, 17

Забронировать стол и узнать подробности можно по номеру 8 (800) 500-89-83 или на сайте