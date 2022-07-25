Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

В Крыму встретили пятимиллионного пассажира поезда «Таврия». Им стал житель Тамбова Сергей Васильев, который приехал отдыхать на полуостров с семьей.

- Мы рады, что совместная работа Федерального правительства и Совета министров Республики Крым по увеличению количество поездов, дополнительных железнодорожных вагонов, дала свои результаты. Мы видим рост пребывающих пассажиров. Железнодорожный транспорт дает возможность увидеть красоты нашей страны, - цитирует «Крым 24» вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирину Кивико.

Ранее сообщалось, что на поезда в Крым в продажу добавили почти 10 тысяч дополнительных билетов. Добраться на полуостров можно в купейных вагонах двухэтажного поезда.

Напомним также, что Росавиация продлила запрет на полеты в Крым в 25-й раз. Симферопольский аэропорт будет закрыт как минимум до 30 июля.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50