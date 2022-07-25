С 2014 года крымские следователи раскрыли почти 1500 преступлений прошлых лет

Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет Фото: Артем КИЛЬКИН

С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка 200 убийств.

- С 2014 года по настоящий момент наши следователи раскрыли почти полторы тысячи преступлений прошлых лет. Из них 200 убийств, 90 дел о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также много преступлений против половой неприкосновенности, - сообщил Терентьев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, большая часть этих преступлений была совершена 15 и более лет назад.

Напомним, в Севастополе за четыре месяца изъяли более 13 кг наркотиков с февраля 2022 года. «Запрещенка» попадает на полуостров, как с материковой части России, так и с территории Украины.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50